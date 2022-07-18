Війська росії випустили по Україні близько 3 тисяч ракет

Станом на сьогодні, 18 липня, росія уже випустила по Україні близько трьох тисяч ракет різних типів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Йдеться про крилаті ракети, авіаційні — класу «повітря-поверхня», ракети оперативно-тактичних комплексів («Точка-У», «Іскандер»), а також ракети «Онікс» берегового комплексу «Бастіон».

Крім цього, росія все частіше застосовує по позиціях українського війська та цивільних об’єктах старі радянські ракети, такі як Х-59, Х-22, Х-31 та інші. Також протягом останніх тижнів російська армія почала бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначеного якого — знищення повітряних цілей.