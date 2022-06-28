Forbes: Ракетні удари по Україні за минулі вихідні коштували росії до $220 мільйонів

За минулі вихідні (25—26 червня) війська росії випустили по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет, які коштували росії $150—220 мільйонів.

Про це пише Forbes на основі свої підрахунків і повідомлень Командування Повітряних сил ЗСУ та місцевих адміністрацій.

У вихідні росіяни обстрілювали Україну ракетами Х-101, Х-22, «Онікс», «Іскандер», «Точка-У» та крилатими ракетами «Калібр». Найбільше пусків було по Житомирщині — 30 ракет, 10 з яких збили системи ППО. Ще 20 ракет прилетіло по Чернігівщині — по навчальному центру «Десна». Також обстріляли Київщину, Хмельниччину, Львівщину, Миколаїв, Харків і Дніпропетровську область.

По Києву росіяни випустили від 4 до 6 ракет Х-101 з району Каспійського моря. Forbes оцінює їх вартість у $50—80 мільйонів.

Загальна вартість вищеперерахованих пусків становить $150—220 мільйонів.

Для розрахунку вартості ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 — $13 млн, «Калібр» — $6,5 млн, «Іскандер» — $3 млн, «Онікс» — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн, «Точка-У» — $0,3 млн.