Ракетний удар по Києву: з постраждалої багатоповерхівки евакуювали людей, окупанти також влучили в дитячий садок

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців. Рятувальні роботи тривають.

«Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. У тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму», — повідомив мер.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив про п’ятьох поранених і одного загиблого.

«За наявною інформацією, одна людина загинула. Наразі відомо про п’ятьох поранених, серед яких 7-річна дівчинка. В цей момент дістали з-під завалів її маму — 35-річну жінку. Вона є громадянкою рф, але тривалий час проживає у Києві. Передайте російським пропагандистам, що росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах воєнними об’єктами», — сказав Ігор Клименко.

Він додав, що протягом найближчих тижнів цей мікрорайон буде очеплений, щоб слідчі змогли якісно зібрати доказову базу.

Кореспондентка «Бабеля» повідомила, що біля зруйнованої будівлі постраждав і дитячий садочок. У нього влучила одна із російських ракет.