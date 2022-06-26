Ракетний удар по Києву: з постраждалої багатоповерхівки евакуювали людей, окупанти також влучили в дитячий садок

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців. Рятувальні роботи тривають.
«Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. У тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму», — повідомив мер.
Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив про п’ятьох поранених і одного загиблого.
«За наявною інформацією, одна людина загинула. Наразі відомо про п’ятьох поранених, серед яких 7-річна дівчинка. В цей момент дістали з-під завалів її маму — 35-річну жінку. Вона є громадянкою рф, але тривалий час проживає у Києві. Передайте російським пропагандистам, що росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах воєнними об’єктами», — сказав Ігор Клименко.
Він додав, що протягом найближчих тижнів цей мікрорайон буде очеплений, щоб слідчі змогли якісно зібрати доказову базу.
Кореспондентка «Бабеля» повідомила, що біля зруйнованої будівлі постраждав і дитячий садочок. У нього влучила одна із російських ракет.
- 26 червня о 06:30 російські війська завдали ракетного удару по Києву. У місті пролунали чотири вибухи, після чого у деяких районах зникло водопостачання. Одна з ракет впала на житлову девʼятиповерхівку у Шевченківському районі, зруйнувавши верхні поверхи.
- Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у області збили одну ракету. Її залишки впали на околицях одного з сіл. Руйнувань та постраждалих немає.