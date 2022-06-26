Ракетный удар по Києву: Зруйнована девʼятиповерхівка, є поранені

Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву зруйнована девʼятиповерхівка у Шевченківському районі.
У ДСНС повідомили, що частково зруйновані 7, 8 та 9 поверхи. Площа пожежі — 300 кв. м. На місці розбирають завали.
Мер міста Віталій Кличко заявив, що з пораненнями госпіталізували двох людей. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали.
Київводоканал повідомив про пониження тиску у мережі внаслідок ракетного удару по столиці. Зафіксоване різке зниження тиску в Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом’янському, Голосіївському районах.
«Енергоатом» у свою чергу опублікував відео з камер спостережень Південноукраїнської АЕС. О 06:00 російська ракета дуже низько пролетіла над станцією у напрямку Києва.
- 26 червня о 6:30 російські війська завдали ракетного удару по Києву. У місті пролунали чотири вибухи, після чого у деяких районах зникло водопостачання.
- Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у області збили одну ракету. Її залишки впали на околицях одного з сіл. Руйнувань та постраждалих немає.