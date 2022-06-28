Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: За останні чотири дні росія випустила по Україні майже 131 ракету

За останні чотири дні росія запустила по Україні з різних платформ базування майже 131 ракету.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів телефоном своїм американському та британському колегам Марку Міллі та Тоні Радакіну.
Так, росія випустила по Україні:
- чотири дні тому — 53 крилаті ракети;
- три дні тому — 26 ракет,
- два дні тому — майже 40;
- минулої доби — 12.
Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області та закінчується на лівому березі Дніпра в районі міста Василівка Запорізької області. Найінтенсивніші бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.
У районі Харківської області тільки за минулу добу було 270 артилерійських обстрілів (для цього рф використала 45 тисяч боєприпасів), два ракетні та 32 авіаційні удари. «Ситуація дуже складна, але контрольована», — зазначив Залужний.
- Минулої доби, 27 червня, росія обстріляла ракетами щонайменше чотири міста: Кременчук (щонайменше 21 загиблий), Харків (5 загиблих), Лисичанськ (10) та Очаків (3).