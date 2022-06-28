Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: За останні чотири дні росія випустила по Україні майже 131 ракету

За останні чотири дні росія запустила по Україні з різних платформ базування майже 131 ракету.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів телефоном своїм американському та британському колегам Марку Міллі та Тоні Радакіну.

Так, росія випустила по Україні:

чотири дні тому — 53 крилаті ракети;

три дні тому — 26 ракет,

два дні тому — майже 40;

минулої доби — 12.

Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області та закінчується на лівому березі Дніпра в районі міста Василівка Запорізької області. Найінтенсивніші бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

У районі Харківської області тільки за минулу добу було 270 артилерійських обстрілів (для цього рф використала 45 тисяч боєприпасів), два ракетні та 32 авіаційні удари. «Ситуація дуже складна, але контрольована», — зазначив Залужний.