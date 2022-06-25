Війська росії випустили по околицях Житомира 24 ракети, а по селищу Десна — 20 ракет. Також постраждала Яворівщина

Моніторингова група «Беларускі Гаюн», яка проаналізувала записи переговорів російських пілотів, повідомила про масований пуск ракет по Україні.

Ударів завдавали російські бомбардувальники, які вилетіли з аєродромів у рф і зайшли у простір білорусі. За даними групи, перший запуск був о 03:45 з повітря.

«Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів рф, вхід у повітряний простір білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до рф», — сказано в повідомленні.

Протягом ночі група зафіксувала ще низку запусків ракет у напрямку України з боку міста Наровля (Гомельська область). Чотири ракети вилетіли о 05:35 і 05:38, дві о 05:55 і ще дві о 05:59.

Зранку Житомирська військова адміністрація повідомила про вибухи. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив, що по Житомирщині запустили 24 ракети. Були обстріляні військові обʼєкти навколо міста.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загибель одного військового і поранення ще одного.

Також ракетного обстрілу зазнало селище Десна в Чернігівській області. Інформації про масштаби руйнувань поки немає. Попередньо, без жертв.

Командування «Північ» повідомило, що по Десні запустили 20 ракет.

Крім того, зранку ворог завдав удару й по військовому обʼєкту на Яворівщині (Львівська область). Сили ППО збили дві ракети, ще чотири долетіли. Четверо людей дістали поранень.