У Канаді теж почали збирати гроші на Bayraktar для України

У Канаді також відкрили збір коштів на придбання безпілотника Bayraktar для України. Його хочуть відправити до Дня незалежності 24 серпня.

Відповідну кампанію запустила організація UhelpUkraine.

«З кожною пожертвою ви будете одним із перших, хто підтримає мету нашої організації зібрати 7 мільйонів канадських доларів для покупки дрона від найбільшої української діаспори у світі. Мета цього проєкту — передати безпілотник українським військовим до Дня незалежності, 24 серпня», — зазначають там.

Станом на 16:00 19 липня канадці вже зібрали понад 12 тисяч канадських доларів.

Організацію UHelpUkraine створили в Канаді після початку повномасштабної війни в Україні. Волонтери збирають пожертви у Канаді та організовують перевезення через Польщу до України різної гуманітарної допомоги.