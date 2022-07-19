Волонтери запускають кампанію зі збору коштів на українські ударні безпілотники Punisher. За донат можна нанести на снаряд будь-який напис

Благодійна ініціатива Frontline.Care разом з українською компанією військових технологій UA Dynamics запускають кампанію Boomboard для збору коштів на виготовлення щонайменше чотирьох ударних безпілотників Punisher. Загалом вони планують зібрати близько $200 тисяч.

Про це «Бабелю» повідомили засновники цієї кампанії.

На платформі Boomboard можна буде не лише задонатити на придбання безпілотників, а й передати окупантам так звані «вітання». Залежно від суми платежу користувач зможе нанести на снаряди будь-який текст, стікер, мем або інший напис. За донат розміром як вартість цілого дрона будь-який напис можна буде розмістити на самому безпілотнику.

Усі ці написи нанесуть на БПЛА після завершення збору коштів і обовʼязково оприлюднять відеопідтвердження.

Український ударний дрон Punisher розроблений ветеранами війни для спеціальної розвідки та завдання високоточних ударів по захищених військових обʼєктах в глибокому тилу ворога. Комплекс використовують мобільні та автономні підрозділи, які направляють дрон далеко за лінію фронту. Punisher запускається з катапульти та має максимальну оперативну дальність до 50 км. Максимальна швидкість дрона — 200 км/год, крейсерська — 80 км/год. Максимальний час у повітрі — 90 хвилин.

Дрон атакує цілі за допомогою вільнопадаючих некерованих бомб UB-75HE. Точність при скиданні з висоти до 400 м — 4 метри.