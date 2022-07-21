ГУР Міноборони: Росіяни вже використали до 60% своїх запасів високоточної зброї

Російська армія вже використала до 60% запасів високоточного озброєння. Йдеться про різні типи балістичних та крилатих ракет.

Про це на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Воєнна розвідка зробила певну оцінку… стосовно високоточного озброєння, як його називає рф. Ті самі «Іскандер», «Калібр», крилаті ракети повітряного базування, Х-101, Х-555 — за нашими підрахунками, на сьогоднішній день використано від 55 до 60% запасів, які були до війни», — пояснив він.

За його словами, найбільше росія використала балістичних ракет до комплексу «Іскандер».

Скібіцький додав, що росія має великі запаси старого радянського озброєння — це крилаті ракети Х-22, які вже двічі застосовували з території білорусі, набір реактивних снарядів «Смерч», «Ураган», авіаційні бомби та інші крилаті ракети.