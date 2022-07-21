Новини

ЄС оприлюднив сьомий пакет антиросійських санкцій

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

В Офіційному журналі Європейського Союзу опублікували сьомий пакет санкцій проти росії. Під нові обмеження потрапили загалом 57 фізичних та юридичних осіб, зокрема:

  • заступник премʼєр-міністра рф Андрій Білоусов;
  • голова «Ростеху» Сергій Чемезов;
  • мер Москви Сергій Собянін;
  • колишній генпрокурор Юрій Чайка;
  • голова Кемеровської області Сергій Цивільєв;
  • актори Володимир Машков та Сергій Безруков;
  • дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова;
  • голова мотоклубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов;
  • фонд «Русский мир»;
  • рух «Юнармия»;
  • Сбербанк.

Крім того, нові обмеження забороняють операції з російським золотом та розширюють список санкційних товарів.

Водночас Євросоюз вирішив вивести з-під санкцій транзакції з державними компаніями, які повʼязані з російською сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до третіх країн — через потребу забезпечувати продовольчу та енергетичну безпеку у світі.