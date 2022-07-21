ЄС оприлюднив сьомий пакет антиросійських санкцій

В Офіційному журналі Європейського Союзу опублікували сьомий пакет санкцій проти росії. Під нові обмеження потрапили загалом 57 фізичних та юридичних осіб, зокрема:

заступник премʼєр-міністра рф Андрій Білоусов;

голова «Ростеху» Сергій Чемезов;

мер Москви Сергій Собянін;

колишній генпрокурор Юрій Чайка;

голова Кемеровської області Сергій Цивільєв;

актори Володимир Машков та Сергій Безруков;

дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова;

голова мотоклубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов;

Олександр Залдостанов; фонд «Русский мир»;

рух «Юнармия»;

Сбербанк.

Крім того, нові обмеження забороняють операції з російським золотом та розширюють список санкційних товарів.

Водночас Євросоюз вирішив вивести з-під санкцій транзакції з державними компаніями, які повʼязані з російською сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до третіх країн — через потребу забезпечувати продовольчу та енергетичну безпеку у світі.