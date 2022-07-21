Рада ЄС схвалила сьомий пакет санкцій проти рф. Він включає ембарго на імпорт російського золота

Рада Європейського Союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти росії.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До цього пакету увійшла заборона на імпорт російського золота та заморожування активів Сбербанку.

У санкційному списку опинилися ще 50 фізичних і юридичних осіб, серед них — політики, військові керівники, олігархи та пропагандисти. Крім цього, у санкційному пакеті є зобовʼязання, що обмеження не загрожуватимуть продовольчій та енергетичній безпеці в усьому світі.

Санкції набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.