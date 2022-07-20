Російське золото й активи Сбербанку. Посли ЄС затвердили сьомий пакет санкцій проти рф

Посли країн Європейського Союзу затвердили сьомий пакет санкцій проти рф: під забороною опиниться імпорт російського золота, а активи Сбербанку заморозять.

Про це у середу, 20 липня, повідомив постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.

Також у санкційному списку будуть ще 50 фізичних та юридичних осіб. Серед них: політики, військові керівники, олігархи та пропагандисти. Крім цього у санкційному пакеті буде зобов’язання щодо того, що обмеження не загрожуватимуть продовольчій та енергетичній безпеці в усьому світі.

Далі пакет санкцій має схвалити Рада Європи. Чеське представництво у Раді ЄС пише, що ця процедура завершиться завтра, 21 липня, о 10:00. Санкції набудуть чинності після завтрашньої публікації в Офіційному журналі ЄС.