«Настоящее время»: ЄС розширить санкції на мера москви та віцепремʼєра росії

Журналісти російського видання «Настоящее время» зʼясували, кого з російської еліти торкнеться новий пакет санкцій ЄС проти рф.

Відомо, що нові обмеження міститимуть ембарго на російське золото і розширення переліку товарів подвійного призначення, заборонених до експорту в росію.

Редакція запевняє, що отримала від джерела в дипломатичних колах ЄС копію документа з розширеним переліком підсанкційних осіб.

За цими даними, під санкції підпадуть:

перший віцепремʼєр росії андрій білоусов (у документі йдеться, що наступного дня після вторгнення він був присутній на нараді в Кремлі і переконував російських олігархів, які зібралися там, продовжити співробітництво з підсанкційними російськими банками);

(у документі йдеться, що наступного дня після вторгнення він був присутній на нараді в Кремлі і переконував російських олігархів, які зібралися там, продовжити співробітництво з підсанкційними російськими банками); мер москви сергій собянін (його в ЄС вважають близьким до путіна);

(його в ЄС вважають близьким до путіна); два народних артисти росії — сергій безруков та володимир машков. Перший підтримав російське вторгнення в Україну, другий виступає за визнання так званих «лднр».

У списку є й ті, кого російська влада призначила керувати окупованими українськими містами. Загалом під санкції підпали 47 фізичних та девʼять юридичних осіб.