Війська росії обстріляли три райони Дніпропетровщини. У Нікополі загинула людина

Уночі 22 липня російська армія обстріляла три райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Про це повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

Він показав фото наслідків нічних обстрілів.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Голова ОВА Валентин Резніченко. Facebook / Валентин Резніченко

Війська рф двічі обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню — по місту випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Обстріл пошкодив 11 приватних будинків, газовід і водовід, зруйнував залізничну колію. Коли можна буде поновити рух потягів — поки невідомо.

Війська рф вдарили по складах у Покровській громаді. Обстріл знищив трансформатор, кілька сіл залишилися без світла.

По Зеленодольській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок, сталася пожежа. Рятувальники уже загасили вогонь.

В Апостоловому було сім «прильотів». Ракети поцілили по трьох школах міста і зруйнували їх, також пошкодили житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені.