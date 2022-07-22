Війська росії обстріляли три райони Дніпропетровщини. У Нікополі загинула людина

Уночі 22 липня російська армія обстріляла три райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.
Про це повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.
Він показав фото наслідків нічних обстрілів.
Війська рф двічі обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню — по місту випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Обстріл пошкодив 11 приватних будинків, газовід і водовід, зруйнував залізничну колію. Коли можна буде поновити рух потягів — поки невідомо.
Війська рф вдарили по складах у Покровській громаді. Обстріл знищив трансформатор, кілька сіл залишилися без світла.
По Зеленодольській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок, сталася пожежа. Рятувальники уже загасили вогонь.
В Апостоловому було сім «прильотів». Ракети поцілили по трьох школах міста і зруйнували їх, також пошкодили житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені.