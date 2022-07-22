СБУ заарештувала додаткові активи віктора медведчука й оксани марченко, якими управляли з росії

Служба безпеки України заарештувала додаткові активи віктора медведчука та його дружини оксани марченко, якими управляли з росії. Про це СБУ повідомила 22 липня.
Рішенням суду, зокрема, заарештували:
- корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень;
- банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень;
- дві земельні ділянки площею 3 і 5 гектарів;
- приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.
За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, віктор медведчук та його дружина оксана марченко.
У рамках цієї справи Служба безпеки викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Так, схема полягала в заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів в Івано-Франківській та Закарпатській областях, що через низку українських компаній належать оксані марченко. СБУ має докази, що управляли ними безпосередньо з росії.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у віктора медведчука і тараса козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в росію.
- 12 квітня 2022 року медведчука затримали, коли він намагався втекти з України. Після цього від дав низку свідчень про свої схеми та ймовірну участь у них колишнього президента Петра Порошенка.