СБУ заарештувала додаткові активи віктора медведчука й оксани марченко, якими управляли з росії

Служба безпеки України заарештувала додаткові активи віктора медведчука та його дружини оксани марченко, якими управляли з росії. Про це СБУ повідомила 22 липня.

Рішенням суду, зокрема, заарештували:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень;

банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 гектарів;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, віктор медведчук та його дружина оксана марченко.

У рамках цієї справи Служба безпеки викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Так, схема полягала в заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів в Івано-Франківській та Закарпатській областях, що через низку українських компаній належать оксані марченко. СБУ має докази, що управляли ними безпосередньо з росії.