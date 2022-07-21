Огляд подій 21 липня: Конгрес просить визнати росію країною-спонсором тероризму, а Європол заявляє про контрабанду зброї з України

Європейський поліцейський орган Європол заявляє про ознаки контрабанди зброї з України. Є випадки торгівлі вогнепальною зброєю та військовими товарами на чорному ринку. Представник Європолу заявляв про «тривожні ризики». За його словами, зафіксовані випадки, коли люди виїжджали з України з вогнепальною зброєю. Також є побоювання, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для подальшої контрабанди в ЄС.

Найближчими тижнями Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських установок, сотні безпілотників і ще сотні протитанкових засобів. Ідеться, зокрема, про понад 20 155-мм самохідних установок M109; 36 105-мм артилерійських установок L119; протибатарейні радіолокаційні системи та понад 50 тисяч одиниць боєприпасів для артилерії радянських часів.

Начальник Обʼєднаних штабів армії США Марк Міллі заявив, що росіяни не знищили жодної системи HIMARS в Україні.

На українських радіостанціях прозвучало термінове оголошення про те, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у важкому стані в реанімації. У найбільшому радіохолдингу України TAVR Media повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності, а радіостанції зазнали кібератаки.

Уранці окупанти знову обстріляли Харків. Троє людей загинули, травмовано 21 мирного харківʼянина, серед поранених є дитина. Кілька людей у важкому стані.

Російська армія відправила воювати в Україну спеціальні підрозділи, які розташовувалися на Курильських островах. Їхнім головним завданням було захищати острови від Японії. Нещодавно бійці 81 бригади ЗСУ та підрозділу Нацгвардії «Омега» оприлюднили відео знищення російських військових у боях біля Сіверська Донецької області. Вони також показали нашивки вбитих росіян, серед яких можна побачити шеврон 18 кулеметно-артилерійської дивізії рф. Це єдиний підрозділ такого роду в російській армії.

СБУ оголосила підозру мелітопольському колаборанту олексію тегімбаєву — в окупованому місті він очолив «департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства».

Рада ЄС схвалила сьомий пакет санкцій проти рф. Він включає ембарго на імпорт російського золота.

У Конгресі США закликають Державний департамент визнати росію країною-спонсором тероризму. Інакше там зроблять це самостійно — через голосування. Відповідна заява прозвучала під час розмови очільниці Палати представників Ненсі Пелосі та державного секретаря Ентоні Блінкена.