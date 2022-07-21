На українських радіостанціях прозвучало повідомлення про нібито «Зеленського в реанімації». Це була кібератака

На українських радіостанціях прозвучало термінове оголошення про те, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у важкому стані в реанімації. Ця інформація не відповідає дійсності, а радіостанції зазнали кібератаки.

Про це повідомили в найбільшому радіохолдингу України TAVR Media.

«Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми», — йдеться у повідомленні.

Там знову підкреслили, що інформація про погіршення здоровʼя президента не відповідає дійсності.

TAVR Media володіє такими радіостанціями як «Хіт FM», «Мелодія FM», Radio Relax, «Наше радіо», Classic Radio, Radio Jazz, «Радіо Рокс», KISS FM та «Радіо Байрактар».