Politico: Конгрес США просить Держдеп визнати росію країною-спонсором тероризму. Інакше там зроблять це самостійно

У Конгресі США закликають Державний департамент визнати росію країною-спонсором тероризму. Інакше там зроблять це самостійно через голосування.

Про це пише Politico з посиланням на розмову очільниці Палати представників Ненсі Пелосі та державного секретаря Ентоні Блінкена.

Конгрес надав держсеку право оголосити іншу країну державою-спонсором тероризму. Однак деякі члени Конгресу кажуть, що вони можуть ухвалити закон про визнаняння росії спонсором тероризму без участі Держдепартаменту.

«Немає жодних юридичних причин, через які Конгрес не міг би ухвалити закон, що фактично визначає росію як державу, яка підтримує тероризм. Ухвалення закону Конгресом, очевидно, є складнішим шляхом, ніж визначення держсекретарем, але це дасть адміністрації політичне прикриття, необхідне для ескалації економічного тиску та риторики проти путіна», — зазначив один із помічників представника Демократичної партії.

Ще у травні двоє сенаторів подали відповідний законопроєкт, який наголошує, що росія вчиняє терористичні акти в Україні. Але там все одно закликають саме Блінкена визнатити рф спонсором тероризму.

Таке визнання не вплине на санкції проти росії, оскільки майже всі обмеження, які накладають на країну-спонсора тероризму, уже запровадили. Однак такий статус рф дозволить США ввести санкції проти тих держав, які продовжують вести бізнес зі спонсором тероризму.