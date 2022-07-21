Армія рф відправила воювати в Україну спецпідрозділи, які мали захищати Курильські острови від японців

Російська армія відправила воювати в Україну спеціальні підрозділи, які розташовувалися на Курильських островах. Їхнім головним завданням було захищати острови від Японії.

Про це пише Forbes.

Нещодавно бійці 81 бригади ЗСУ та підрозділу Нацгвардії «Омега» оприлюднили відео знищення російських військових у боях біля Сіверська Донецької області. Вони також показали нашивки вбитих росіян, серед яких можна побачити шеврон 18 кулеметно-артилерійської дивізії рф. Це єдиний підрозділ такого роду в російській армії.

У 1970-х роках CРСР вважав за потрібне укріпити Курильські острови, зокрема розмістивши десятки застарілих танків на стаціонарних бетонних вогневих позиціях. Тобто 18 дивізія була обладнана для суто статичної оборонної ролі — із важким озброєнням на фіксованих позиціях з виходом на потенційні місця для десантної атаки та достатньою кількістю особового складу. Дивізія має лише 3 500 військовослужбовців — це приблизно третина або одна четверта всього особового складу звичайної дивізії.

Хоча 18 дивізія більше не спеціалізується на кулеметах, вона має значні артилерійські засоби, а також допоміжні танки та деяку кількість мобільної піхоти на легкоозброєних і броньованих гусеничних БТР.

Отже, росія, найімовірніше, забрала значну частину своїх тихоокеанських острівних гарнізонів за тисячі кілометрів, щоб використати їх як штурмові війська в Україні — роль, яку ці солдати не були готові виконувати.