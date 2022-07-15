НАБУ повідомило про підозру ексголові ПриватБанку Дубілету в розтраті 85 млн грн

Національне антикорупційне бюро і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили ексголову ПриватБанку Олександра Дубілета, його першого заступника та керівника департаменту про підозру у розтраті 85,2 млн грн коштів банку на користь пов’язаної компанії.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Ексголова правління ПриватБанку, його перший заступник та два керівники департаментів банку в грудні 2016 року, напередодні визнання банку неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили близько 223 мільйонів гривень на користь підконтрольних та пов’язаних із ПриватБанком компаній. Кошти переказали кількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн — на рахунок однієї повʼязаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн — на користь іншої.

Стосовно епізоду розтрати 136,8 мільйона гривень — детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти і виявили додаткову розтрату в понад 85 мільйонів гривень. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 мільйонів гривень. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.