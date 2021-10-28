ВАКС дозволив заочне розслідування проти ексглави правління ПриватБанку Дубілета

Вищий антикорупційний суд дозволив проводити заочне досудове розслідування проти колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму Telegram-каналі.

Сам Дубілет наразі перебуває в Ізраїлі і не приїжджає до України на засідання суду. Він виступає по відеозв’язку. На засіданні Дубілет показав український та ізраїльський паспорт і заявив, що в Україні йому «загрожує небезпека».

Дозвіл на заочне досудове розслідування дозволить правоохоронцям провести його без участі самого Дубілета і швидше передати справу до суду.