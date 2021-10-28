ВАКС дозволив заочне розслідування проти ексглави правління ПриватБанку Дубілета

Вищий антикорупційний суд дозволив проводити заочне досудове розслідування проти колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму Telegram-каналі.
Сам Дубілет наразі перебуває в Ізраїлі і не приїжджає до України на засідання суду. Він виступає по відеозв’язку. На засіданні Дубілет показав український та ізраїльський паспорт і заявив, що в Україні йому «загрожує небезпека».
Дозвіл на заочне досудове розслідування дозволить правоохоронцям провести його без участі самого Дубілета і швидше передати справу до суду.
- Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом у справі пʼять підозрюваних.
- 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком.
- На початку червня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета. В кінці червня САП попросила Інтерпол оголосити його в міжнародний розшук. Сам Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства.
- У липні суд скасував заочний арешт Дубілета. Голова НАБУ назвав це ударом по розслідуванню справи ПриватБанку.