Ексголова правління ПриватБанку Дубілет звернувся до суду і вимагає видалити його з розшуку

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет звернувся з позовом до Окружного адмінсуду Києва, в якому просить зобовʼязати Міністерство внутрішніх справ видалити інформацію про нього у вкладці «Розшукові обліки МВС».

Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд відкрив провадження за цією адмінсправою та розглядатиме її спрощеним порядком без засідання і виклику учасників справи.

Також ОАСК ухвалив залучити до участі в справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, Національне антикорупційне бюро.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації щодо внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро України до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи Міністерства», — заявили в суді.