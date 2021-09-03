Экс-глава правления ПриватБанка Дубилет обратился в суд и требует удалить его из розыска

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет обратился с иском в Окружной админсуд Киева, в котором просит обязать Министерство внутренних дел удалить информацию о нем во вкладке «Розыскные учеты МВД».
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд открыл производство по данному административному делу и будет рассматривать его в упрощенном порядке без заседания и вызова участников дела.
Также ОАСК постановил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, Национальное антикоррупционное бюро.
«Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро в персонально-справочный учет Единой информационной системы Министерства», — заявили в суде.
- Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 миллиарда гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего в деле пять подозреваемых.
- 22 февраля НАБУ задержало бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, который пытался вылететь из страны. На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.
- В начале июня Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу Александра Дубилета. В конце июня САП попросила Интерпол объявить его в международный розыск. Сам Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия.
- В июле суд отменил заочный арест Дубилета. Глава НАБУ назвал это ударом по расследованию дела ПриватБанка.