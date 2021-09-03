Экс-глава правления ПриватБанка Дубилет обратился в суд и требует удалить его из розыска

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет обратился с иском в Окружной админсуд Киева, в котором просит обязать Министерство внутренних дел удалить информацию о нем во вкладке «Розыскные учеты МВД».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд открыл производство по данному административному делу и будет рассматривать его в упрощенном порядке без заседания и вызова участников дела.

Также ОАСК постановил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, Национальное антикоррупционное бюро.

«Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро в персонально-справочный учет Единой информационной системы Министерства», — заявили в суде.