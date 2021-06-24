САП попросила Интерпол объявить в международный розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с официальным запросом в Интерпол об объявлении экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета, подозреваемого в хищении денег банка, в международный розыск.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук в эфире Радио НВ.

В то же время он отказался назвать дату обращения в Интерпол, сославшись на тайну следствия.

Ранее Александр Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия, а правоохранительным органам известно его местонахождение. По его словам, он сейчас постоянно проживает в Израиле.