САП попросила Интерпол объявить в международный розыск экс-главу правления ПриватБанка Дубилета

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с официальным запросом в Интерпол об объявлении экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета, подозреваемого в хищении денег банка, в международный розыск.
Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук в эфире Радио НВ.
В то же время он отказался назвать дату обращения в Интерпол, сославшись на тайну следствия.
Ранее Александр Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия, а правоохранительным органам известно его местонахождение. По его словам, он сейчас постоянно проживает в Израиле.
- Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 миллиарда гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего в деле пять подозреваемых.
- 22 февраля НАБУ задержало бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, который пытался вылететь из страны. На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.
- В начале июня Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу Александра Дубилета.