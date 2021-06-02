Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак заочно избрал меру пресечения для бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета — содержание под стражей.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Как отмечается, поскольку Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему избрали заочно «до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства».
Также в ЦПК уточнили, что такое решение суда означает, что подозрение, которое было предъявлено Дубилету, полностью обосновано, а сообщили о нем в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства.
- Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 миллиарда гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего в деле пять подозреваемых.
- 22 февраля НАБУ задержало бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, который пытался вылететь из страны. На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам государственного ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.