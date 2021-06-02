Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак заочно обрав запобіжний захід для колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета — тримання під вартою.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Як зазначається, оскільки Дубілет перебуває не в Україні та оголошений у міжнародний розшук, запобіжний захід йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження».

Також у ЦПК уточнили, що таке рішення суду означає, що підозра, яка була пред’явлена Дубілету, є повністю обґрунтованою, а повідомили про неї згідно з нормами кримінального процесуального законодавства.