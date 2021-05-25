Справа ПриватБанку: Олександр Дубілет має громадянство Ізраїлю

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, якого Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук, має громадянство Ізраїлю.
Про це повідомляє «Лівий берег» з посиланням на його адвоката.
За його словами, Дубілет з 2017 року проживає в Ізраїлі та має його громадянство. Так захисник пояснив, чому його підзахисний не присутній на судових засіданнях з обрання запобіжного заходу.
Адвокат додав, що у звʼязку з пандемією коронавірусу громадянам Ізраїлю зараз заборонено виїжджати в певні країни, зокрема в Україну.
- Нагадаємо, що Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом у справі пʼять підозрюваних.