Дубілет-старший через ЗМІ звернувся до слідства. Стверджує, що не переховується і перебуває в Ізраїлі

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в березні оголосило в розшук, заявив, що не ховається від слідства, а правоохоронним органам відомо його місцеперебування. За його словами, він зараз постійно проживає в Ізраїлі.

Про це повідомляє «Лівий берег», посилаючись на заяву Дубілета, яка є у розпорядженні видання.

«Причина цієї заяви — інформація, яка активно поширюється у ЗМІ, що я ховаюся від слідства, яке веде НАБУ за фактом нібито розкрадання коштів ПриватБанку, а місце мого перебування слідчим не відомо. Дана інформація не відповідає дійсності», — стверджує Дубілет-старший.

Він заявив, що детективам НАБУ і прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відомо про його місцезнаходження, оскільки він направляв на їхнє імʼя «низку повідомлень про перебування і готовність виконувати процесуальні обовʼязки».

«Зараз я постійно проживаю в Ізраїлі. У країні я перебуваю на законних підставах і перебуваю на консульському обліку. Я виїхав до Ізраїлю задовго до нібито «вручення» мені підозри. […] На сьогодні, у звʼязку із забороною уряду Ізраїлю через військові дії та епідемічні обмеження я не можу прибути в Україну», — сказав Дубілет-старший.

Він також додає, що дізнався про вручення йому підозри і про розшук зі ЗМІ. «Як тільки зʼявилася інформація про розшук, я відразу ж поінформував НАБУ і САП про мою адресу в Ізраїлі та надав дані моїх адвокатів, а також завив про свою готовність виконувати процесуальні обовʼязки. Всього на адресу НАБУ і САП мною було направлено понад 10 різних повідомлень і заяв. […] Також мною були направлені декілька клопотань з проханням провести мій допит. Усі мої звернення і клопотання залишилися без уваги. […] Я змушений через ЗМІ звертатися до слідства, оскільки процесуальні способи, передбачені законом, залишаються поза їхньою увагою», — сказав Дубілет.

Він також наголосив, що просить детективів НАБУ і прокурорів САП направляти йому процесуальні документи і здійснювати всі процесуальні дії, зокрема допит, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом та Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року.