Дубилет-старший через СМИ обратился к следствию. Утверждает, что не скрывается и находится в Израиле

Бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в марте объявило в розыск, заявил, что не скрывается от следствия, а правоохранительным органам известно о его местонахождении. По его словам, он сейчас постоянно проживает в Израиле.

Об этом сообщает «Левый берег», ссылаясь на его заявление, которое есть в распоряжении издания.

«Причина этого заявления — информация, которая активно распространяется в СМИ, что я прячусь от следствия, которое ведет НАБУ по факту якобы хищения средств ПриватБанка, а место моего пребывания следователям не известно. Данная информация не соответствует действительности», — утверждает Дубилет-старший.

Он заявил, что детективам НАБУ и прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) известно о его местонахождении, поскольку он направлял на их имя «ряд сообщений о пребывании и готовности выполнять процессуальные обязанности».

«На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы «вручения» мне подозрения [...] В настоящее время, в связи с запретом правительства Израиля из-за военных действий и эпидемиологических ограничений не могу прибыть в Украину», — сказал Дубилет-старший.

Он также добавляет, что узнал о вручении ему подозрения и о розыске из СМИ. «Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о моем адресе в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также завил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности. Всего в адрес НАБУ и САП мной было направлено более 10 различных сообщений и заявлений [...] Также мной были направлены несколько ходатайств с просьбой провести мой допрос. Все обращения и ходатайства остались без внимания [...] Я вынужден через СМИ обращаться к следствию, поскольку процессуальные способы, предусмотренные законом, остаются вне их внимания», — сказал Дубилет.

Он также отметил, что просит детективов НАБУ и прокуроров САП направлять ему процессуальные документы и осуществлять все процессуальные действия, в том числе допрос, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом и Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам 1959 года.