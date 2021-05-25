Дело ПриватБанка: У Александра Дубилета есть гражданство Израиля

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск, имеет гражданство Израиля.
Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на его адвоката.
По его словам, Дубилет с 2017 года проживает в Израиле и имеет его гражданство. Так защитник объяснил, почему его подзащитный не присутствует на судебных заседаниях по избранию меры пресечения.
Адвокат добавил, что в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, в том числе в Украину.
- Напомним, что Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 миллиарда гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего в деле пять подозреваемых.