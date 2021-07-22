Суд отменил заочный арест экс-главы правления ПриватБанка Дубилета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.
Соответствующая информация указана в судебном реестре.
Апелляционная палата отменила постановление следственного судьи ВАКС от 2 июня об избрании меры пресечения. Суд назначил новое рассмотрение следственным судьей в суде первой инстанции.
Решение о заочном аресте Дубилета в июле выносил следственный судья Сергей Мойсак. Дубилет находится за пределами Украины, и меру ему назначили «до момента его фактического задержания».
Ранее Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия, а правоохранительным органам известно его местонахождение. По его словам, он сейчас постоянно проживает в Израиле.
- Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 миллиарда гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего в деле пять подозреваемых.
- 22 февраля НАБУ задержало бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, который пытался вылететь из страны. На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.
- В начале июня Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу Александра Дубилета. В конце июня САП попросила Интерпол объявить его в международный розыск.