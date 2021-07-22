Суд скасував заочний арешт ексголови правління ПриватБанку Дубілета

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Відповідна інформація вказана в судовому реєстрі.

Апеляційна палата скасувала постанову слідчого судді ВАКС від 2 червня про обрання запобіжного заходу. Суд призначив новий розгляд слідчим суддею у суді першої інстанції.

Рішення про заочний арешт Дубілета в липні виносив слідчий суддя Сергій Мойсак. Дубілет перебуває за межами України, і міру йому призначили «до моменту його фактичного затримання».

Раніше Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства, а правоохоронним органам відомо його місцеперебування. За його словами, він зараз постійно проживає в Ізраїлі.