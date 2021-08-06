Глава НАБУ Сытник: Отмена заочного ареста Дубилета ударила по расследованию дела ПриватБанка

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что решение Высшего антикоррупционного суда отменить заочный арест бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету ударило по расследованию дела банка.
Об этом Сытник заявил 6 августа на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, цитирует Интерфакс.
«Недавно у нас было решение апелляции по одному из фигурантов ПриватБанка. Дело очень чувствительное, к нему приковано большое внимание и со стороны наших международных партнеров. Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикоррупционного суда, честно говоря, очень больно ударило по делу [ПриватБанка], потому что сейчас мы не знаем, куда двигаться», — заявил Сытник.
По словам директора НАБУ, стоит унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции, ведь сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов.
Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассчитывает в ближайшее время получить информацию по результатам международно-правового поручения в деле ПриватБанка. О чем именно идет речь — пока неизвестно.
Напомним, что 20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Александра Дубилета. Он находится за пределами Украины, и ему меру пресечения назначили «до момента его фактического задержания».
Ранее Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия, а правоохранительным органам известно его местонахождение — он сейчас постоянно проживает в Израиле.
- Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 миллиарда гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего в деле пять подозреваемых.
- 22 февраля НАБУ задержало бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, который пытался вылететь из страны. На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам государственного ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.