Глава НАБУ Ситник: Скасування заочного арешту Дубілета вдарило по розслідуванню справи ПриватБанку

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду скасувати заочний арешт ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета вдарило по розслідуванню справи банку.
Про це Ситник заявив 6 серпня на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, цитує Інтерфакс.
«Нещодавно у нас було рішення апеляції щодо одного з фігурантів ПриватБанку. Справа дуже чутлива, до неї прикута велика увага і з боку наших міжнародних партнерів. Суд фактично скасував заочний арешт. Це рішення антикорупційного суду, чесно кажучи, дуже болісно вдарило по справі [ПриватБанку], тому що наразі ми не знаємо, куди рухатися», — заявив Ситник.
За словами директора НАБУ, варто уніфікувати практику направлення міжнародно-правових доручень і питань екстрадиції, адже наразі у судів різний підхід до вирішення цих питань.
Виконувач обовʼязків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук розраховує найближчим часом отримати інформацію за результатами міжнародно-правового доручення у справі ПриватБанку. Про що саме йдеться — поки невідомо.
Нагадаємо, що 20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт Олександра Дубілета. Він перебуває за межами України, і запобіжний захід йому призначили «до моменту його фактичного затримання».
Раніше Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства, а правоохоронним органам відомо його місцеперебування — він зараз постійно проживає в Ізраїлі.
- Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом у справі пʼять підозрюваних.
- 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям державного ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, повʼязаної з банком.