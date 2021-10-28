ВАКС разрешил заочное расследование против экс-главы правления ПриватБанка Дубилета

Высший антикоррупционный суд разрешил проводить заочное досудебное расследование против бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Telegram-канале.
Сам Дубилет находится в Израиле и не приезжает в Украину на заседания суда. Он выступает по видеосвязи. На заседании Дубилет показал украинский и израильский паспорт, заявив, что в Украине ему «угрожает опасность».
Разрешение на заочное досудебное расследование позволит правоохранителям провести его без участия Дубилета и быстрее передать дело в суд.
- Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 миллиарда гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего по делу пять подозреваемых.
- 22 февраля НАБУ задержало бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, пытавшегося вылететь из страны. На следующий день НАБУ объявило подозрение бывшим должностным лицам ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему председателю правления банка, его заместителю и по совместительству председателю правления компании, связанной с банком.
- В начале июня Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу Александра Дубилета. В конце июня САП попросила Интерпол объявить его в международный розыск. Сам Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия.
- В июле суд отменил заочный арест Дубилета. Глава НАБУ назвал это ударом по расследованию дела ПриватБанка.