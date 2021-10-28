ВАКС разрешил заочное расследование против экс-главы правления ПриватБанка Дубилета

Высший антикоррупционный суд разрешил проводить заочное досудебное расследование против бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Telegram-канале.

Сам Дубилет находится в Израиле и не приезжает в Украину на заседания суда. Он выступает по видеосвязи. На заседании Дубилет показал украинский и израильский паспорт, заявив, что в Украине ему «угрожает опасность».

Разрешение на заочное досудебное расследование позволит правоохранителям провести его без участия Дубилета и быстрее передать дело в суд.