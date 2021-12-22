ВАКС заочно заарештував ексглаву правління ПриватБанку Дубілета. Його підозрюють у виведенні 8,2 млрд гривень з фінустанови

Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Як зазначається, слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і САП.
«Рішення про його арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад пів року ця особа перебуває у міжнародному розшуку», — наголосили в суді.
- Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом у справі пʼять підозрюваних.
- 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком.
- На початку червня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета. В кінці червня САП попросила Інтерпол оголосити його в міжнародний розшук. Сам Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства.
- У липні суд скасував заочний арешт Дубілета. Голова НАБУ назвав це ударом по розслідуванню справи ПриватБанку.
- Наприкінці жовтня ВАКС дозволив проводити заочне досудове розслідування проти Дубілета.