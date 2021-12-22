ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Дубилета. Его подозревают в выводе 8,2 млрд гривен из финучреждения

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Следственный судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП.
«Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода этот человек находится в международном розыске», — отметили в суде.
- Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 миллиарда гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего в деле пять подозреваемых.
- 22 февраля НАБУ задержало бывшего замглавы правления ПриватБанка Владимира Яценко, пытавшегося вылететь из страны. На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.
- В начале июня Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу Александра Дубилета. В конце июня САП попросила Интерпол объявить его в международный розыск. Сам Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия.
- В июле суд отменил заочный арест Дубилета. Глава НАБУ назвал это ударом по расследованию дела ПриватБанка.
- В конце октября ВАКС разрешил проводить заочное досудебное расследование против Дубилета.