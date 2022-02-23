Ватажки «Л/ДНР» синхронно попросили Путіна «допомогти у боротьбі з агресією» з боку України

Ватажки «Л/ДНР» Леонід Пасічник та Денис Пушилін синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням допомогти у війни проти Збройних сил України. Вони називають це «воєнною агресією» з боку України.

Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише РБК.

«На імʼя президента Росії Володимира Путіна надійшли листи-звернення від голови «Луганської народної республіки» Леоніда Пасічника та голови «Донецької народної республіки» Дениса Пушиліна. Глави згаданих «республік» від себе особисто і від їхніх народів ще раз висловлюють вдячність президентові Росії за визнання їхніх «держав», — повідомив він.

За його словами, Пушилін і Пасічник кажуть, що через «агресію з боку України» руйнується цивільна інфраструктура, школи, лікарні та дитячі садочки, а також гинуть мирні люди. Тому вони просять допомогти у «відбитті агресії українського режиму».

Звернення ватажків «Л/ДНР» датовані 22 лютого, але у Кремлі вирішили оприлюднити їх лише увечері 23 лютого.