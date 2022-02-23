Ватажки «Л/ДНР» синхронно попросили Путіна «допомогти у боротьбі з агресією» з боку України

Ватажки «Л/ДНР» Леонід Пасічник та Денис Пушилін синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням допомогти у війни проти Збройних сил України. Вони називають це «воєнною агресією» з боку України.
Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише РБК.
«На імʼя президента Росії Володимира Путіна надійшли листи-звернення від голови «Луганської народної республіки» Леоніда Пасічника та голови «Донецької народної республіки» Дениса Пушиліна. Глави згаданих «республік» від себе особисто і від їхніх народів ще раз висловлюють вдячність президентові Росії за визнання їхніх «держав», — повідомив він.
За його словами, Пушилін і Пасічник кажуть, що через «агресію з боку України» руйнується цивільна інфраструктура, школи, лікарні та дитячі садочки, а також гинуть мирні люди. Тому вони просять допомогти у «відбитті агресії українського режиму».
Звернення ватажків «Л/ДНР» датовані 22 лютого, але у Кремлі вирішили оприлюднити їх лише увечері 23 лютого.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «ДНР» і «ЛНР» у межах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто в усіх межах Луганської та Донецької областей. 22 лютого Рада Федерації дозволила Путіну ввести російські війська на Донбас. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією.
- Санкції за визнання Росією «Л/ДНР» 22 лютого ввели США, Британія, Австралія, Японія, Канада та Євросоюз. Обмеження накладені на депутатів Держдуми, військових чиновників, на банки, а також на низку фізичних та юридичних осіб. Також зупинено сертифікацію «Північного потоку — 2».