Главари «Л/ДНР» синхронно попросили Путина «помочь в борьбе с агрессией» со стороны Украины

Главари «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в войне против Вооруженных сил Украины. Они называют это «военной агрессией» со стороны Украины.
Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.
«На имя президента России Владимира Путина поступили письма-обращения от главы «Луганской народной республики» Леонида Пасечника и главы «Донецкой народной республики» Дениса Пушилина. Главы упомянутых «республик» от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их «государств», — сообщил он.
По его словам, Пушилин и Пасечник говорят, что из-за «агрессии со стороны Украины» разрушается гражданская инфраструктура, школы, больницы и детские сады, а также гибнут мирные люди. Поэтому они просят помочь в «отражении агрессии украинского режима».
Обращения главарей «Л/ДНР» датированы 22 февраля, но в Кремле решили обнародовать их только вечером 23 февраля.
- 21 февраля Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР» в пределах, записанных в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей. 22 февраля Совет Федерации разрешил Путину ввести российские войска на Донбасс. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией.
- Санкции за признание Россией «Л/ДНР» 22 февраля ввели США, Британия, Австралия, Япония, Канада и Евросоюз. Ограничения наложены на депутатов Госдумы, военных чиновников, на банки, а также ряд физических и юридических лиц. Также приостановлена сертификация «Северного потока — 2».