Главари «Л/ДНР» синхронно попросили Путина «помочь в борьбе с агрессией» со стороны Украины

Главари «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в войне против Вооруженных сил Украины. Они называют это «военной агрессией» со стороны Украины.

Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

«На имя президента России Владимира Путина поступили письма-обращения от главы «Луганской народной республики» Леонида Пасечника и главы «Донецкой народной республики» Дениса Пушилина. Главы упомянутых «республик» от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их «государств», — сообщил он.

По его словам, Пушилин и Пасечник говорят, что из-за «агрессии со стороны Украины» разрушается гражданская инфраструктура, школы, больницы и детские сады, а также гибнут мирные люди. Поэтому они просят помочь в «отражении агрессии украинского режима».

Обращения главарей «Л/ДНР» датированы 22 февраля, но в Кремле решили обнародовать их только вечером 23 февраля.