«Добавить нечего». Спикер Кремля Дмитрий Песков не смог ответить, в каких пределах признали «ЛНР» и «ДНР»

Спикер Кремля Дмитрий Песков не смог объяснить, в каких пределах Россия признала «независимость» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР».

У Пескова во время пресс-подхода журналисты пытались уточнить, идет ли речь о признании в текущих, фактических пределах или в пределах Луганской и Донецкой областей в целом.

На что Песков ответил: «В тех пределах, которые они провозглашали». Журналисты пытались уточнить — провозглашали на какой-то момент? Спикер Кремля ответил: «Ну, когда эти две республики были провозглашены». Далее журналист издания Bloomberg хотел получить еще одно уточнение на этот счет, но Песков заявил, что ему нечего добавить, и сказал: «В тех пределах, где они существуют и были провозглашены». Дальше диалог с журналистами выглядит так: