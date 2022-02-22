«Додати нічого». Речник Кремля Дмитро Пєсков не зміг відповісти, в яких межах визнали «ЛНР» та «ДНР»

Спікер Кремля Дмитро Пєсков не зміг пояснити, у яких межах Росія визнала «незалежність» псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР».

У Пєскова під час преспідходу журналісти намагались уточнити, чи ідеться про визнання «республік» у поточних, фактичних межах, а чи в межах Луганської та Донецької областей загалом.

На що Пєсков відповів: «У тих межах, у яких вони проголошували». Журналісти намагались уточнити — проголошували на якийсь момент? Спікер Кремля відповів: «Ну, коли ці дві республіки були проголошені». Далі журналіст видання Bloomberg хотів отримати ще одне уточнення з цього приводу, але Пєсков заявив, що йому нічого додати, і сказав «У тих межах, де вони існують і були проголошені». Далі діалог із журналістами виглядає так: