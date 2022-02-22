Президент Володимир Зеленський: Україна розглядає можливість розірвати дипломатичні відносини з Росією. Москва не хоче

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Росією.

Про це він заявив під час зустрічі із президентом Естонії Аларом Карісом у вівторок, 22 лютого.

«До мене надійшов запит від Міністерства закордонних справ, аби я розглянув розрив дипломатичних відносин із Росією. Після цієї пресконференції я буду пропрацьовувати це питання і не тільки це, але і наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації», — заявив президент.