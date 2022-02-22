Президент Владимир Зеленский: Украина рассматривает возможность разорвать дипломатические отношения с Россией. Москва против

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом во вторник, 22 февраля.

«Ко мне поступил запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел разрыв дипломатических отношений с Россией. После этой пресс-конференции я буду прорабатывать этот вопрос, и не только этот, но и наши действенные шаги по эскалации со стороны Российской Федерации», — заявил президент.