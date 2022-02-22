Президент Владимир Зеленский: Украина рассматривает возможность разорвать дипломатические отношения с Россией. Москва против

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.
Об этом он заявил во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом во вторник, 22 февраля.
«Ко мне поступил запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел разрыв дипломатических отношений с Россией. После этой пресс-конференции я буду прорабатывать этот вопрос, и не только этот, но и наши действенные шаги по эскалации со стороны Российской Федерации», — заявил президент.
Что касается введения военного положения, Зеленский заявил следующее: «Вопрос военного положения для нас понятен. Мы верим, что мощной войны против Украины не будет, как и широкой эскалации со стороны РФ. Если будет, будет и военное положение».
Зеленский также отреагировал и на просьбы главарей «ЛНР» и «ДНР» отвести войска: «Мы с ними не общаемся, мы не понимаем, кто это».
Позже Министерство иностранных дел России заявило, что Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».