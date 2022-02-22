Президент Росії Володимир Путін провів пресконференцію — заявив, що Мінського формату більше не існує

Президент Росії Володимир Путін 22 лютого провів пресконференцію на тлі свого рішення визнати «незалежність» псевдореспублік «ЛНР» і «ДНР». Він заявив, що Мінського формату перемовин щодо ситуації на Донбасі відтепер не існує, а Україна має змиритися з окупацією Криму — і це буде кроком до налагодження відносин із Москвою.

«Мінський комплекс заходів було вбито українською владою задовго до визнання [«республік»]. Учорашнє рішення продиктоване тим, що Україна не збирається виконувати Мінськ. От тепер Мінських угод не існує — чого їх виконувати, якщо ми визнали незалежність», — заявив Путін.