Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию — заявил, что Минского формата больше не существует

Президент России Владимир Путин 22 февраля провел пресс-конференцию на фоне своего решения признать «независимость» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР». Он заявил, что Минского формата переговоров по ситуации на Донбассе отныне не существует, а Украина должна смириться с оккупацией Крыма — и это будет шагом к налаживанию отношений с Москвой.

«Минский комплекс мер был убит украинскими властями задолго до признания [«республик»]. Вчерашнее решение продиктовано тем, что Украина не намерена выполнять Минск. Вот теперь Минских соглашений нет — чего их выполнять, если мы признали независимость», — заявил Путин.