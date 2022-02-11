«Нагадує кругову поруку». У Росії не приймуть спільну відповідь країн Євросоюзу на лист Лаврова про гарантії безпеки в Європі

Росія не може прийняти спільну відповідь країн-членів Євросоюзу, написану главою зовнішньополітичної служби ЄС Жозепом Боррелем, щодо гарантій безпеки в Європі.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, цитує пресслужба МЗС.

«Не можемо прийняти «колективну» відповідь, що нагадує «кругову поруку». Чекаємо на розгорнуту реакцію на поставлене нами запитання від кожного адресата. Ухилення від відповіді означає, що на Заході не хочуть визнавати за собою взяті за лінією ОБСЄ та Росія — НАТО зобовʼязання та намагаються дбати про свою безпеку нашим коштом», — сказала вона.

Крім цього, за словами Захарової, в отриманому документі, як і у листі генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, «предметної реакції на прямо поставлене запитання немає».

«Натомість нам пропонується вступити в діалог щодо зміцнення безпеки. Нам, по суті, пропонують новий раунд обговорень щодо неподільності європейської безпеки. Цей принцип закріплено в основних документах ОБСЄ та Росія — НАТО, ухвалених на найвищому рівні. Обговорювати тут нема чого. Як і у випадку з мінським «Комплексом заходів» щодо України, треба просто виконувати відповідні домовленості безумовно та повною мірою», — наголосила представниця МЗС РФ.