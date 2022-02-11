«Напоминает круговую поруку». В России не примут общий ответ стран Евросоюза на письмо Лаврова о гарантиях безопасности в Европе

Россия не может принять общий ответ стран-членов Евросоюза, написанный главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, о гарантиях безопасности в Европе.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, цитирует пресс-служба МИД.

«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутую реакцию на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Уклонение от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», — сказала она.

Кроме этого, по словам Захаровой, в полученном документе, как и в письме генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, «предметной реакции на прямо поставленный вопрос нет».

«Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности. Нам, по сути, предлагают новый раунд обсуждений по неделимости европейской безопасности. Данный принцип закреплен в основных документах ОБСЕ и Россия — НАТО, принятых на высшем уровне. Обсуждать тут нечего. Как и в случае с минским «Комплексом мер» по Украине, нужно просто выполнять соответствующие договоренности безусловно и в полной мере», — подчеркнула представитель МИД РФ.