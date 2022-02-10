Йенс Столтенберг направил письмо Лаврову с предложением провести заседание Совета Россия — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправил министру иностранных дел России Сергею Лаврову предложение продолжить переговоры в рамках Совета НАТО — Россия.
Об этом он сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном 10 февраля в Брюсселе.
«Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел Лаврову, повторив мое предложение России продолжать наш диалог во время серии встреч в Совете НАТО — Россия, чтобы найти дипломатический путь вперед», — сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО готово выслушать беспокойство России и обсудить пути укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности, «которые мы все обязались выполнять».
Кроме того, Столтенберг напомнил, что НАТО предлагало России проводить совместные брифинги по учениям и ядерной политике, мероприятия по повышению прозрачности и снижению рисков военной деятельности, уменьшению рисков в киберпространстве и космосе, а также диалог о контроле над вооружениями, включая ядерное оружие и ракеты средней и малой дальности.
Также генсекретарь НАТО подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромисс по своим ключевым принципам, «включая право стран свободно выбирать членство в Альянсе».
Отдельно Столтенберг заверил, что возобновление российской агрессии в юго-восточной части Европы приведет к увеличению военного присутствия НАТО, а не к уменьшению.
- В январе, на фоне накопления у границ Украины около 130 тысяч российских военных, РФ начала с НАТО и США переговоры о гарантиях безопасности. Россия требует прекратить расширение Альянса на восток и не принимать в свой состав Украину.
- США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России при этом назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».
- В начале февраля западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- По данным Минобороны Украины, на границе с Россией и оккупированной частью Донбасса сейчас находятся 140 тысяч российских военных.