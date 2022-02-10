Єнс Столтенберг надіслав листа Лаврову з пропозицією провести засідання Ради Росія — НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову пропозицію продовжити переговори в рамках Ради НАТО — Росія.
Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном 10 лютого в Брюсселі.
«Сьогодні вранці я надіслав листа міністру закордонних справ Лаврову, повторивши мою пропозицію Росії продовжувати наш діалог під час серії зустрічей у Раді НАТО — Росія, щоб знайти дипломатичний шлях уперед», — сказав Столтенберг.
За його словами, НАТО готове вислухати занепокоєння Росії та обговорити шляхи зміцнення фундаментальних принципів європейської безпеки, «які ми всі зобов’язались виконувати».
Окрім цього, Столтенберг нагадав, що НАТО пропонувало Росії проводити спільні брифінги щодо навчань та ядерної політики, заходи щодо підвищення прозорості та зниження ризиків під час військової діяльності, зменшення ризиків у кіберпросторі та космосі, а також діалог про контроль над озброєннями, включаючи ядерну зброю та ракети середньої та малої дальності.
Також генсекретар НАТО наголосив, що Альянс не піде на компроміс щодо своїх ключових принципів, «включаючи право країн вільно вибирати членство в Альянсі».
Окремо Столтенберг запевнив, що відновлення російської агресії у південно-східній частині Європи призведе до збільшення військової присутності НАТО, а не зменшення.
- У січні, на тлі накопичення біля кордонів України близько 130 тисяч російських військових, РФ розпочала з НАТО і США переговори про гарантії безпеки. Росія вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не брати до свого складу Україну.
- США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».
- У лютому західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- За даними Міноборони України, на кордоні з Росією та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.