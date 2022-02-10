Евросоюз передал России общий ответ на письмо Лаврова о гарантиях безопасности в Европе

Евросоюз передал представителю Россию общий ответ блока на письмо главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором он хотел получить объяснение, почему страны ЕС, США и Канада якобы выборочно подходят к выполнению международных соглашений по безопасности.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Я ответил от имени государств-членов ЕС письма, которые они получили от министра [МИД России] Лаврова. Напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и отказаться от наращивания военного могущества в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси», – написал он.

В то же время Боррель не раскрыл подробности ответа.

Отметим, что Лавров в своем письме ожидал получить отдельные ответы от каждой страны-адресата, «поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока». Однако в Евросоюзе это решили проигнорировать.